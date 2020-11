En Donneschdeg am spéide Moie gëtt de Rapport vun dësem Joer vum Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher offiziell presentéiert.

D'Kannerrechter an der Verfassung, de Jugendschutz, Kanner als Zeie vu Gewalt an Affer vu sexueller Gewalt an d'Wunnengskris an d'sozial Kohesioun wäerte puer vun deene Sujete sinn, déi wäerten ugeschwat ginn.

Den OKaJu schwätzt an deem Zesummenhank vun oppene Chantieren a wënscht sech eng national Koordinatioun, déi idealerweis am Staatsministère ugesidelt wär. Am Rapport vun dësem Joer gëtt de Bilan gezu vun deem, wat bis ewell am Intressi vun de Kanner gemaach gouf a virun allem eng "Feuille de route" fir den Ombudsman René Schlechter gezeechent.

PDF: Communiqué OKaJu