En Donneschdeg de Moien huet d'Handelskammer hiren Avis zum Staatsbudget presentéiert.

Mam geplangte Budget vun der Regierung wäerten d'Defiziter an d'Verschëldung massiv an d'Luucht goen. Gläichzäiteg wier d'Ausgangslag zu Lëtzebuerg awer wesentlech besser, wéi a sou munch anerem Land, wat dem Grand-Duché et elo géif erlaben, antizyklesch z'intervenéieren, esou d'Analys vun der Handelskammer en Donneschdeg de Moie bei der Presentatioun vun hirem Avis zum Staatsbudget.

Déi aktuell Mesurë wiere wuel wichteg, fir déi ekonomesch Substanz elo z'erhalen. Allerdéngs missten dës Reserven dann a wirtschaftlech besseren Zäiten och erëm opgefëllt ginn, esou den Direkter vun der Chambre de Commerce, Carlo Thelen. An do feelt et den Handelsvertrieder un enger klorer mëttelfristeger Strategie, wéi d'Regierung d'Wirtschaft erëm wëll relancéieren. Dem Carlo Thelen no, wier et wichteg, dass virop e qualitative Wuesstem ënnerstëtzt gëtt. Dat ënnert anerem andeems d'Digitaliséierung an d'Simplification administrative weider gedriwwe ginn.

Et begréisst een deemno, dass d'Regierung wëlles huet weider massiv z'investéieren, och wann dës Investitiounen elo net historesch héich wieren. Ausserdeem wier et wichteg, dass déi budgetiséiert Investitiounen dann och wierklech gemaach ginn, wat an der Vergaangenheet net ëmmer de Fall gewiescht wier.

Negativ ervirgehuewe gouf dann zum Beispill am Beräich vun de Steieren, dass keng Ausname fir Entreprisë virgesinn sinn am Kader vun der CO2-Steier. Ausserdeem géif d'Recherche steierlech net genuch gefërdert ginn. An och d'Ofschafe vun de Stock Options gëtt hei bedauert.