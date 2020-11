Den LNS hëlleft de mobillen Test-Ekippen, déi zënter dëser Woch an de Schoule sinn, mat medezineschen an administrative Mataarbechter.

Iwwerdeems ginn d'Tester duerno beim LNS ausgewäert.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

LNS unterschützt Test-Teams bei deren Einsatz an Schulen

Das Laboratoire national de santé (LNS) setzt seine zentrale Rolle im Kampf gegen COVID-19 auch weiterhin schnell und konkret um. So unterstützt das LNS die mobilen Test-Teams, die seit dieser Woche im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Kinder und Jugend und der Direction de la Santé COVID-19-Tests an Luxemburger Schulen vornehmen.

Jedes der mobilen Test-Teams besteht jeweils aus einer medizinischen Fachkraft sowie einem administrativen Mitarbeiter. Diese fahren landesweit von Schule zu Schule und nehmen Abstriche in Klassen vor, in denen COVID-19-Fälle vorliegen. Dabei kann zwischen Mund- und Nasenabstrich gewählt werden, wobei in jedem Fall das Einverständnis der Eltern Grundvoraussetzung ist.

Vielseitige Unterstützung von Anfang an

Das LNS unterstützt die Test-Teams mit seiner Expertise sowie den in den letzten Monaten im Kampf gegen COVID-19 gemachten Erfahrungen, wobei die Aufgaben vielseitig sind, wie LNS-Direktor Prof. Dr. Friedrich Mühlschlegel erläutert: „Wir waren von Anfang an Teil dieses Projekts. Als ReferenzTrainingszentrum haben wir die Mitglieder der mobilen Teams geschult, wobei jeder erfolgreiche Kursteilnehmer ein entsprechendes Zertifikat erhält. Zudem stellen wir die Test-Kits sowie die persönlichen Schutzausrüstungen samt Masken zur Verfügung und werden die Teams während der ersten Test-Tage vor Ort begleiten. Und natürlich sind wir für die Auswertung der Tests zuständig.“

In der täglichen Praxis erhalten die Test-Teams, die für das Bildungsministerium arbeiten, jeden Morgen vom LNS die Material-Kits für den Tag. Nachmittags werden die entnommenen Abstriche dann beim LNS abgeliefert und von den Virologen des Labors ausgewertet. Die Resultate werden innerhalb von 24 Stunden an die Eltern übermittelt, wobei sich bei einem positiven Test ein LNS-Arzt telefonisch bei den Eltern meldet sowie die Direction de la Santé informiert wird. Neben Virologen und Ärzten sind beim LNS Logistik- und IT-Experten sowie die „Réception Centralisée“ mit in den Prozess eingebunden. Falls nötig, kann das LNS dem Ministerium zudem zusätzliches Personal für die mobilen Teams zur Verfügung stellen.