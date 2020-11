De Regierungsrot hat rezent de Feu vert ginn. Ënner anerem ginn nei Raimlechkeete fir d'Ophtalmologie an d’Orthopedie gebraucht.

No der Fermeture vun der Escher Clinique Sainte-Marie Enn 2022 kommen och 85 Better fir d'Rééducation gériatrique an den neien Tuerm, heescht et an engem Communiqué vum Gesondheetsministère.

De Käschtepunkt läit bei ronn 148 Milliounen a gëtt vum Fonds hospitalier gedroen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Hôpitaux Robert Schuman: construction d'une tour au site Kirchberg et d'une annexe à la Clinique Bohler (19.11.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé / Fondation des Hôpitaux Robert Schuman (FHRS)

Le Conseil de gouvernement a marqué son accord de principe, en date du 6 novembre, avec le projet de construction d'une tour au site Kirchberg et d'une annexe à la Clinique Bohler.

En raison des différents travaux de réaménagement sur l'ensemble du site et afin de pouvoir élargir l'offre de soins, les infrastructures nécessitent constamment tant des surfaces supplémentaires que des surfaces de réserve, notamment pour les besoins du service national d'ophtalmologie et du service d'orthopédie.

Après la fermeture de la Clinique Sainte-Marie (CSM) à Esch-sur-Alzette, au 31 décembre 2022, il est prévu d'intégrer ces 85 lits de rééducation gériatrique (70 lits de moyen séjour et 15 lits de psychiatrie aiguë / psycho – gériatrie) au sein de la future tour.

D'autres unités de soins dotées de 24 respectivement de 34 lits pour l'orthopédie et de 20 lits pour le long séjour y sont également prévues.

L'affectation des différents étages se base sur le résultat d'une étude générale sur les objectifs du groupe HRS sur les sites Kirchberg et ZithaKlinik, qui a été effectuée en 2019 en vue de déterminer l'évolution de l'activité future ainsi que le besoin de modernisation des structures existantes datant de l'année 2003.

La ministre de la Santé, Paulette Lenert, a salué le fait que les HRS garantissent le maintien de l'ensemble du personnel de la CSM (médecin, professionnels de santé, personnel administratif et autres). Aussi, le regroupement au Kirchberg de la plupart des fonctionnalités du groupe HRS se traduit par une économie d'échelle et une diminution des coûts d'exploitation.

La dimension des chambres dans les unités de soins et l'agencement des chambres gériatriques correspondent aux recommandations élaborées par la Direction de la santé.

L'augmentation du nombre de chambres à 1 lit répond à la demande accrue des patients de pouvoir disposer d'une chambre individuelle.

Hormis le fait que l'hébergement du patient dans une chambre individuelle diminue le risque d'infections nosocomiales, les chambres à un lit contribuent à une optimisation du taux d'occupation car certains patients ne peuvent être logés dans une chambre double (p. ex. les patients atteints d'une pathologie contagieuse, les patients présentant des troubles du comportement, les patients de sexe différent).

L'extension du service de stérilisation dans l'annexe (Zwischenbau) à la Clinique Bohler est nécessaire pour desservir les salles opératoires qui seront installées dans la nouvelle tour.

Le coût à charge du Fonds hospitalier s'élève à 148,5 millions d'euros TTC.