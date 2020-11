No 18 Méint Enquête goufen déi lescht Woch 15 Persounen gréisstendeels am Süde vum Land festgeholl, heescht et an engem Schreiwes vum Parquet.

100 Beamte ware fir dës aussergewéinlech Operatioun mobiliséiert, bei där 15 presuméiert Membere vun enger Droge-Gang festgeholl goufen. 6 Kilo Marihuana, 5 Kilo Haschisch, 3 Kilo Kokain an 80.000 Euro Cash goufe saiséiert. Weider 17 Autoen, 2 Haiser an en Appartement. Hei d'Schreiwes: Communiqué du parquet de Luxembourg en relation avec une opération exceptionnelle dans le milieu de la drogue (19.11.2020) Au cours d’une enquête de grande envergure menée depuis près de dix-huit mois, initiée par le parquet de Luxembourg puis continuée sous la direction d’un juge d’instruction à Luxembourg, la section des stupéfiants de la police judiciaire, en coopération avec la section anti-blanchiment de la police judiciaire, a arrêté, au cours de la semaine dernière, quinze suspects domiciliés au Luxembourg qui faisaient partie d’un présumé groupement criminel bien organisé et opérant dans le milieu du trafic de stupéfiants. Les présumés dirigeants du groupement, ainsi que les suspects qui s’occupaient de la logistique et/ou du blanchiment d’argent ont été arrêtés. Près de cent personnes du personnel policier, dont l’unité spéciale de la police, étaient mobilisées pour mener cette opération qualifiée d’« exceptionnelle ». Lors des maintes perquisitions qui se sont déroulées principalement dans le sud du pays, plus de 6 kilos de marihuana, 5 kilos de haschisch, près de 3 kilos de cocaïne, ainsi que 80.000 euros en liquide ont été trouvés et saisis. De plus, 17 voitures, dont plusieurs voitures de luxe telles que Ferrari, BMW M5, Mercedes G63 et C63S ou Range Rover d’une valeur de plus de 650.000 euros et finalement deux maisons ainsi qu’un appartement ont été saisis. Plusieurs centaines de milliers d’euros qui se trouvaient sur les comptes bancaires des différents suspects ont également été saisis.