Regierung a Sozialpartner si sech eens gi wéi den erweiderte Chômage partiel nom 1. Januar soll funktionéieren.

Dat hunn d’LSAP-Ministeren Dan Kersch a Franz Fayot en Donneschdeg de Mëtten no enger Reunioun vum Konjunkturcomité matgedeelt. De Chômage partiel – Häerzstéck vun der Hëllef vum Staat fir d'Ekonomie – gëtt jo bis Enn Juni 2021 verlängert.

De Chômage partiel graff resuméiert

De Steierzueler iwwerhëlt 80% vun der Pai vu Salariéen, déi net kënne schaffen (däerf awer net manner ewéi de Mindestloun sinn an net méi ewéi 2,5 Mol de Mindestloun). E Betrib mécht eng Demande fir den nächste Mount, de Staat mécht en Decompte a bezilt nom geschaffte Mount de Chômage partiel fir déi Salariéen, déi tatsächlech net geschafft hunn.

Eng Neiegkeet gëtt et vu Januar un

De Chômage partiel gëtt net méi pro Salarié berechent, mee pro Aarbechtsstonnen. Den Aarbechtsminister Dan Kersch sot dat géing de Betriber méi Flexibilitéit bei hirer Organisatioun ginn: "Et kënne méi Leit vum Chômage partiel profitéieren an d’Verloschter, déi d’Leit an de Salairen hunn, kënnen doduercher op méi Käpp verdeelt ginn". D’Zuel vun Aarbechtsstonnen, déi kënnen indemniséiert ginn, ass net limitéiert, par konter ass eng Limitt déi gëllt. De Betrib däerf net méi ewéi 25% vu sengen Employéen entloossen. Dat gëllt op jiddwer Fall fir Betriber aus de vulnerabele Secteuren: Horesca, Tourismus an Evenementiel. Betriber aus anere Secteure kënne weiderhi just bis zu 15% vun de gesamten Aarbechtsstonnen indemniséiert kréien.

Iwwerdeems wärend dem Lockdown am Fréijoer Betriber aus all Secteur vun der Ekonomie konnten op de Chômage partiel zeréckgräifen (ausser Banken an Assurancen), goufen nom Lockdown méi Secteuren ausgeschloss, ewéi beispillsweis den Immobiliësecteur oder d'Fiduciairen.

Wéi de Chômage partiel fir d’Méint Abrëll bis Juni inclus wäert kalibréiert sinn, doriwwer wäre sech Regierung a Sozialpartner am Prinzip och eens. Allerdéngs wéilt ee flexibel bleiwen, fir de Fall wou d’Situatioun sech géing verschlechteren. Verschlechtert se sech net, géinge Betriber aus vulnerabele Secteure kee méi däerfen entloossen, wa se Chômage partiel ufroen an d’Zuel vu maximalen indemniséierten Aarbechtsstonne géing op 50% limitéiert ginn. Fir déi aner Secteure wier et just nach maximal 10%.