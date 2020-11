De Staatsrot ass net mat der Chamberkommissioun vun den Institutiounen an der Verfassungsrevisioun d'accord.

Déi wëll jo an der Propositioun fir d'Revisioun vum Kapitel VI vun der Verfassung, dat iwwert d'Justiz, de Saz ewechloossen, dass de Parquet onofhängeg wär am Exercice vu senge Funktiounen. Dozou koum et, well et op deem Punkt an der parlamentarescher Kommissioun kee Konsens gouf. Am Avis vum Conseil d'Etat heescht et, d'Onparteieschkeet vum Parquet géif en Aspekt vun der Onparteieschkeet vun der Juridictioun duerstellen. An de beschte Moyen, fir déi speziell Roll vum Parquet ze garantéieren, wär, seng Onofhängegkeet unzëerkennen.

Avis Staatsrot - Reportage vum Eric Ewald

D'Gesetzgebung iwwert d'Justizorganisatioun geséich de Parquet an de Parquet général als Bestanddeel vun de Juridictiounen un an am Gesetz fir d'Riichter a fir de Parquet de Begrëff Magistrat vir. Den Ëmschwonk, fir op d'Onofhängegkeet vum Parquet ze verzichten, géif riskéieren, sou opgefaasst ze ginn, dass et an Zukunft um Gesetzgeber wär, fir de Kader vun de Rapporten tëscht dem Minister an dem Parquet ze bestëmmen. D'Qualifikatioun als Magistrat, deen um Rechtspriechen deelhëlt, an d'Unerkenne vun engem spezielle Statut géifen eng Onofhängegkeetsgarantie implizéieren, déi net op d'Riichter kéint limitéiert sinn.

E wichtegt Argument, fir op deen neie Wee ze goen, bestéing am Insistéieren op der Differenz tëscht der Roll vum Riichter an där vum Parquet an engem Strofprozess. Fir de Staatsrot hätt de Parquet awer net um selwechten Niveau ze sëtze wéi Affekoten. D'Vertrieder vum Parquet hätten d'Qualitéit vum Magistrat, dass si dem Gesetz follegen, géif och e Schutz vis-à-vis vun eventuellen Amëschunge vun der Politik erfuerderen.

D'Positioun vun der Chamberkommissioun géif och géint rezent Entwécklungen an aneren europäesche Länner goen. Donieft hätt de GRECO un d'lëtzebuergesch Autoritéiten appelléiert, fir hir Positioun z'iwwerdenken, den europäesche Mënscherechtshaff an engem Urteel vum Mee d'Onofhängegkeet vum Parquet als Schlësselelement fir d'Bäibehale vun der Onofhängegkeet vun der Justiz an engem Rechtsstaat ënnerstrach, an d'EU-Kommissioun wär besuergt doriwwer, dass just nach vun der Onofhängegkeet vun de Riichter Rieds wär. Virun deem Hannergrond wär de Staatsrot fir d'Bäibehale vum viregten Dispositif, dat heescht géint dee vun der Chamberkommissioun proposéierte Changement.