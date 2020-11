Géint 20.45 Auer hat en Automobilist um Rond-point um Däich d'Kéier net kritt, huet e Bam mat ewech geholl an ass an uewendrop stoe bliwwen.

Eng Persoun gouf blesséiert. De Samu, grad ewéi d'Ettelbrécker Pompjeeën an Ambulanz waren op der Plaz.

© RTL Mobile Reporter © RTL Mobile Reporter © RTL Mobile Reporter

Zu Käerjeng hat et um 21.40 Auer an der Lëtzebuerger Strooss kuerz virum Rond-point Biff gerabbelt. Hei blouf et beim Materialschued. D'Pompjeeë vu Käerjeng an d'Ambulanz vun Esch waren op der Plaz.