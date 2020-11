Dat geet aus dem Joresbilan vum Centre Hospitalier ervir, deen um Freideg publizéiert gouf. Zanter Oktober vun deem Joer krut de CHL jo en drëtten IRM.

Méi wéi 172.000 Patiente goufen iwwerdeems generell behandelt.

En innovative Projet, deen och am am Laf vun 2019 opgemaach huet, waren déi zwee CHL Praxis-Centeren zu Miersch an zu Gréiwemaacher, wou medezinesch Consultatiounen ausserhalb vum eigentleche Spidol gemaach ginn.

Fir d’Maternité vum CHL war 2019 iwwerdeems e Rekordjoer: Méi wéi 3.000 Gebuerte goufen gezielt.

Eng 2.490 Leit hunn Enn zejoert beim oder fir den CHL geschafft.