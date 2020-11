E Freideg de Moie krut RTL Fotoe geschéckt, op deene Spréch ze gesi sinn, déi op d'Mauere vun der Sportshal vum Stater Kolléisch gemoolt gi sinn.

D'Messagë sinn op Englesch. Ze liesen ass zum Beispill: ''We have a right to health'', also ''mir hunn e Recht op Gesondheet'', oder nach ''We are not your puppets'', deemno ''Mir sinn net är Poppen''.

Iwwer den Auteur, respektiv d'Auteuren ass aktuell näischt gewosst. Deemno och net iwwer d'Hannergrënn vun de Messagen.

RTL huet beim Direkter vum Lycée um Geesseknäppche Claude Heiser nogefrot. Hie wollt sech zu de Messagen op de Maueren net äusseren. Och d'Demande fir op der Plaz ze filme gouf refuséiert.