D'CFL hate Perturbatiounen op der Linn tëscht Wolz a Kautebaach gemellt, wéinst engem Virfall bei de Schinnen op der Héicht vum Arrêt Paradiso.

En Auto war vun der Strooss ofkomm, duerch d'Leitplank gaangen an dunn de Rampli erofgaangen. E war eng 35 Meter déif vun der N25 bis erof bei d'Schinne gerutscht an do hefteg opgeschloen, ouni awer op d'Schinnen ze falen.

Wéi d'Police matdeelt, hätt sech d'Fuererin net wuel gefillt an hätt doduerch d'Kontroll iwwert de Won verluer. D'Automobilisten an hiert klengt Kand goufe just liicht blesséiert, koumen awer zur Kontroll an d'Spidol.

Wéi am CGDIS-Bulletin steet, goufen 2 Persoune blesséiert. Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Wolz a Géisdref, grad ewéi d'Ambulanze vu Wolz an Housen.

Bis den Auto gebuerge war, goufen tëscht Wolz a Kautebaach Busser agesat, fir d'Zich z'ersetzen.

Fir den Detail vun den Alternativen, verweisen d'CFL op hiren Internetsite www.cfl.lu.