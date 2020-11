D'Taina Bofferding réit dem Schäfferot, d'Demande vun enger Petitioun fir e Referendum ouni weider Konditiounen ze consideréieren.

An der Diskussioun ronderëm e méigleche Referendum an der Gemeng Sandweiler huet d’Inneministesch elo tranchéiert: wéi d’Taina Bofferding an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der LSAP-Deputéiert Cécile Hemmen schreift, hätt si dem Schäfferotgerot un d’Häerz geluecht, d’Demande vun enger Petitioun fir e Referendum ouni weider Konditiounen ze consideréieren.

Hannergrond ass dëst: D’Oppositiounsparteien LSAP an DP sinn net mat de Pläng vum Schäfferot averstanen, datt d’Gemeng soll ofgerappt ginn. Si haten iwwer 500 Ënnerschrëfte gesammelt vu Bierger, déi gär no hirer Meenung gefrot wollte ginn - den néidege Quorum, fir e consultative Referendum auszeléisen. Allerdéngs waren d’Auteure vun der Petitioun sech oneens, zu wéi engem Zil hir Ënnerschrëftesammlung féiere sollt. Wärend d’Vertriederin vun der LSAP hei op der Antenn sot, et misst elo e Referendum organiséiert ginn, huet de Vertrieder vun der DP eis géigeniwwer insistéiert, dat wier net de Fall. Eng Aschätzung, déi och de Schäfferot gedeelt huet. Elo huet wéi gesot d’Inneministesch hiren Avis ginn, an dëser Äntwert schreift d’Taina Bofferding weider, dass de gesetzleche Kader fir d’Gemengereferende misst op de Leescht geholl ginn, well et hei ze vill Onkloerheete géife ginn.