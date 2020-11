E Freideg goung et um Stater Geriicht weider ëm de Mordfall vum Ana Lopes aus dem Joer 2017.

Mordprozess Ana Lopes / Rep. Eric Ewald

Den Ugekloten, deen e selbstsécheren Androck gemaach huet, hat op déi meescht Froe vun der Presidentin vum Geriicht eng Äntwert, wann och net op se all. An ënnert anerem net op déi, firwat zwou SMSe vu senger Mamm un hien, an der Nuecht vun der Dot, op sengem Handy verschwonne sinn. „De Contenu dovun hätt eis wierklech staark interesséiert!", huet d'Riichterin betount. Hie wéisst net, wisou déi net méi do wären, sou de Beschëllegten. Hien huet och fonnt, dass ronderëm d'Auerzäit, wéini hien den Owend vun der Dot soll heemkomm sinn, Problemer géife gesicht ginn, wou keng wären. Dono hätt hie mat senger Schwëster e Film gekuckt a wär nuets mat engem vun den Hënn erausgaangen.

Op d'Fro, firwat hien dann an engem Tëleesinterview gesot hätt, hie wär déi Nuecht net erausgaange bis moies fréi, huet hie geäntwert, mat de Muppe wär hie jo net richteg eraus gewiescht.

Wat d'Aussoe vum Mann zwee Deeg no de Faiten ugeet, wéi hien der Presidentin vum Geriicht no nëmme gelunn hätt, war et d'Äntwert, dass hie sech geiert an d'Deeg verwiesselt hätt. Hie sollt awer net op Grond vun Zweiwele verurteelt ginn, mä opgrond vu Beweiser. Am Zesummenhank mam presuméierten Drogentrafic vum Ana huet den Ugeklote betount, déi jonk Fra hätt méi Droge gehat, wéi just fir ze consomméieren. Hatt hätt him och vu sengem Drogestopp a Frankräich geschwat.

Zum Ana sot de Mann nach, hatt hätt eng Kéier en Joint gefëmmt, wéi et schwanger war. Hie wär dunn aus der Këscht gesprongen. „Firwat sidd Dir net iergendwann Ärer Wee gaangen?", wollt d'Riichterin vum Beschëllegte wëssen. Et wär eng normal Relatioun gewiescht, bis d'Ana Droge geholl hätt, an der jonker Fra hire Changement doropshin e Schock fir hie war. No engem Virfall am Oktober 2016 hätt hien d'Ana net méi erëmgesinn, him awer näischt Schlechtes gewollt.

Dëse Prozess geet en Dënschdeg mat der Suite vum Mann senger Depositioun virun.