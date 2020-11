Déi Zuele kruten d'Deputéiert an de Gesondheets-, Bannenzegt Sécherheet- a Justizkommissiounen de Freideg de Mëtte presentéiert.

Eleng wéinst der Ausgangsspär wiere 700 Kontrolle gemaach ginn. D'Leit wieren zum gréissten Deel asiichteg, och wa se protokolléiert géife ginn. Allerdéngs wieren d'Reegelen zum Deel schwéier ze kontrolléieren, zum Beispill wann, wéi weekends an der Groussgaass, vill Leit sech an enger Strooss ophalen, ob si dann alleguer eng Mask unhunn an 2 Meter Distanz halen. Doriwwer eraus wier et och fir d'Geriichter deels schwéier nozevollzéien, ob eng Persoun géint eng Reegel verstouss hätt oder net, well dës esou dacks géifen änneren.