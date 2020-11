RTL-Informatiounen no soll d'Gesetz, wat d'Regierung ausgeschafft huet, en Dënschdeg gestëmmt ginn, fir e Mëttwoch a Kraaft ze trieden.

Mam respektive Gesetzesprojet soll et elo séier virugoen. E Méindeg misst den Avis vum Staatsrot do sinn. Dee gëtt dann direkt an der parlamentarescher Chamberkommissioun ënnert d'Lupp geholl. Do wëll een, wann néideg, de Remarke vum Conseil d'Etat Rechnung droen. Dono gëtt de Rapport vum Mars di Bartolomeo finaliséiert mam Zil, de Projet nach en Dënschdeg ze stëmmen, fir dass déi nei Covid-Mesurë schonn e Mëttwoch „en vigueur“ sinn.