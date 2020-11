Fir datt d'Neiinfektiounen nees erofginn, wier e gemeinsamen Effort gefrot, fir d'Kontakter ze reduzéieren, sou d'Experte vu Research Luxembourg.

An hirer leschter Publikatioun confirméieren d'Experte vu Research Luxembourg, datt sech d'Evolutioun déi lescht zwou Wochen op engem héijen Niveau vu 663 Fäll den Dag stabiliséiert an am Verglach vun der Woch virdrun nëmme ganz wéineg zeréckgaangen ass. Du louche mer bei 678.

Deemno wier een nach ëmmer mat enger Volatilitéit confrontéiert, déi sech ënnert anerem doranner ausdréckt, datt de Reproduktiounstaux nees iwwer 1 geklommen ass. D'Covid-19 Task Force ënnersträich wéi ëmmer, datt d'Statistike staark vum Verhale vun all Eenzelen ofhänken. D'Behuele vun de Leit kéint d'Courbe an déi eng wéi an déi aner Richtung beaflossen.

Fir datt d'Zuel vun den Neiinfektiounen erofgeet, wier e gemeinsamen Effort gefrot, fir d'Kontakter ze reduzéieren, Hygiènesmesuren ze respektéieren a beim Large Scale Testing matzemaachen. Nëmme wann een et fäerdeg brénge géif, fir d'Courbe erofzekréien, kéint een eng potentiell exponentiell nei Hausse verhënneren. Et wier deemno wichteg fir d'nächst Woch genee z'observéieren, wéi den Impakt op d'Zuelen ass. Op Basis vun den aktuelle Chiffere geet Research Luxembourg dovunner aus, datt de Peak vun der aktueller Well an den nächsten Deeg bei 720 Fäll den Dag läit. D'lescht Woch huet een nach mat 780 gerechent. Hei ass et wichteg drop hinzeweisen, dass d'Frontaliere mat aberechent ginn.