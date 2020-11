Et gi verschidde Plazen am Land, wou bei deene Klenge Corona-Tester duerchgefouert ginn.

Kanner, déi manner wéi 2 Joer al sinn, kënne vu méindes bis freides tëscht 7 an 11 Auer moies an der Kannerklinik vum CHL via PCR-Test op de Coronavirus getest ginn.

All Kanner, déi méi al wéi 2 Joer sinn, ginn net vun der Kannerklinik en Charge geholl. Si kënnen sech op Ordonnance ouni Rendez-vous an engem Drive-in oder externe Labo teste loossen.

Interessant hei ze wëssen, datt de Privatlabo vu Beionext zu Leideleng Kanner prioritär un d'Rei hëlt. Et muss ee sech hei also net mat senge Klengen an d'Schlaang stellen.

D'Covid-Consultatiounszenteren (CCC) um Kierchbierg an zu Esch si fir Kanner vu 6 Joer un reservéiert.

Vun nächster Woch u sollen iwwerdeems all Dag tëschent 700 an 800 Schüler an Enseignanten an de Schoule getest ginn. Dat gouf och e Freideg de Moien an der Chamber-Educatiounskommissioun annoncéiert.