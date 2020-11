E Samschdeg de Moie koum et am Tunnel Grouft zu engem Accident, wéi e Camionschauffer éischten Informatiounen no wärend dem Fueren e Malaise krut.

Hie gouf op der Plaz behandelt a koum dunn an d'Spidol. D'Pompjeeën aus der Stad a vun Nidderaanwen, wéi och de Samu waren op der Plaz. D'A7 ass den Ament a Richtung Norden tëscht dem Waldhaff a Luerenzweiler fir den Trafic gespaart. Eng Deviatioun ass gezeechent.