E Freideg géint 17.20 Auer huet en Automobilist e Gefier an der Route de Longwy gesträift an ass a Richtung Bartreng weidergefuer.

Bei engem Alkoholtest huet sech erausgestallt, dass de Chauffer Alkohol consomméiert hat. Hie krut e Fuerverbuet a gouf protokolléiert.

Am Laf vun der selwechter Nuecht hunn 2 Persounen hire Fürerschäi missen ofginn. Ee war am Zickzack a Richtung Esch/Uelzecht ënnerwee an deen aneren ass zu Keel duerch eng rout Luucht gefuer. A béide Fäll war den Alkoholtest positiv.