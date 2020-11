Fir d'Foraine geet e ganzt schwéiert Joer sou lues op en Enn, an deem se weder op der Fouer, nach op de Chrëschtmäert Sue verdénge konnten.

Zenter e Freideg den Owend ass d’Stad Lëtzebuerg hell beliicht. Eng Woch virum 1.Advent gouf d’Chrëschtbeliichtung an der Haaptstad feierlech ugefaangen. Wéinst der sanitärer Kriis kann de Chrëschtmaart allerdéngs net organiséiert ginn. No enger Fouer, déi keng war, an elo der Annulatioun vun de Chrëschtmäert uechtert d’ganzt Land, geet fir d’Forainen e ganzt schwéiert Joer dem Enn entgéint. Nach esou ee Joer wär finanziell net ze droen.

De Jérôme Zellweger, Vizepresident vun de Forainen: "Et ass e rise Fiasko, et ass eng Katastroph fir eis. Ons Foraine liewe vun enger Schueberfouer, ons Foraine liewe vun engem Chrëschtmaart. A wat elo geschitt, ass carrement ons ausbludde gelooss. D'Assurance ginn elo de Januar fälleg, déi musse bezuelt ginn. Et sinn der, déi hu sou vill Geschäfter, sou vill Camionen, dat muss bezuelt ginn. Et geet jo net ouni Assurance. Mir brauchen eng Feierversécherung. Dat si Saachen, dat si risegrouss Zommen, déi do musse bezuelt ginn. An dat war normalerweis ëmmer mat engem Chrëschtmaart, wou mer déi Sue verdéngt hunn, da konnte mer dat bezuelen. Mam Chrëschtmaart konnte mer iwwert de Wanter kommen. Mat enger Fouer, konnte mer ons Fraisen iwwert d'Joer bezuelen. D'Fraise bleiwen, d'Steier bleiwen, d'Krankekeese bleiwen, d'Paie bleiwen ze bezuelen, an dat ass, wéi ech gesot hunn, ouni eng Fouer an ouni e Chrëschtmaart... kënnt der komplett vergiessen. Fir de Forain ass et eng Katastroph".

De Jérôme Zellweger

1977 gouf et den éischte Chrëschtmaart zu Déifferdeng an domadder och hei am Land. Ausser engem grousse Beemchen op der Maartplaz an enger dekoréierter Säitestrooss ass dëst Joer awer och an der 3.gréisster Stad vu Lëtzebuerg net vill méiglech. Also och hei kee Chrëschtmaart. D'Forainen ewéi hei de Jérôme Zellweger, versichen op hier Manéier z'iwwerliewen. Et ass eng Drëps op e waarme Steen. Si hoffen, dass vum nächste Fréijoer u Kiermessen nees kënnen organiséiert ginn. Am anere Fall kéinte vill Kiermesleit op der Streck bleiwen. Eng Entrevue mam Mëttelstandsminister Lex Delles wär ugefrot. Eng Äntwert koum bis ewell nach keng.