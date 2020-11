D'Police gouf e Samschdeg den Owend an d'Rue de Bonnevoie geruff, well eng Partie Leit kuerz virun 23 Auer e Lokal net wollte verloossen.

Dat, obwuel si e puer Mol opgefuerdert goufen ze goen, well um 23 Auer de Couvre-feu ufänkt. Dowéinst hu si virun der Dier ugefaangen ze randaléieren an hunn d'Personal ugepöbelt, steet am Police-Bulletin ze liesen.

Um Police-Büro ukomm, hunn déi 3 Persoune weider randaléiert, d'Beamte vun der Police bespaut a verwonnt. Well si sech net wollte berouege loossen an eng Gefor fir sech an Drëttpersounen duergestallt hunn, koume si an Arrest.