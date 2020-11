Eng Woch virum 1. Advent war verkafsoppene Sonndeg an der Stad. Deen huet dach awer manner Visiteuren ugezunn, wéi dat déi lescht Samschdeger de Fall war.

D'Geschäftsleit hunn hir Butteker fir d'Clientë bis 18 Auer op, zumindest eng Partie, wann och laang net all. Dat kënnt net bei jidderengem gutt un. Et sollt entweder jiddereen op hunn, oder jiddereen zou. Déi déi elo zou hunn, wiere wuel och déi, déi sech e Méindeg beschwéieren, dass d'Keesen eidel sinn, esou de Carlo Keller, Patron vun engem Geschäft, wou ënnert anerem Wallisse verkaf ginn.

Bis d'Feierdeeg vum Enn vum Joer wäerten d'Geschäfter elo all Sonndeg op hunn. D'Chrëschtgeschäft gehéiert nieft der Braderie zum emsazstäerkste Moment am Joer. Nom Fréijoer, wou d'Butteker wéinst der sanitärer Kris laang Wochen zou waren, wär et elo ëmsou méi wichteg nach eemol Gas ze ginn. A verschiddene Branchen, géif dat bis zu 60 oder 70% ausmaache vum Joresëmsaz. Bei anere wier et manner frappant, esou de Guill Kaempff.

© Christophe Hochard

Duerch d'Stroosse flanéieren, virun de Vitrinne vun de Butteker déi eenzel Produite vergläichen an, och wichteg, eng Paus aleeën an emol eng Taass Kaffi drénken. A wann och dëst Joer kee Chrëschtmaart organiséiert gëtt an de Kleeschen net op Besuch kënnt, kann ee jo awer d'Adventszäit an d'Beliichtung an der Stad genéissen. D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer weist drop hin, dass an den neie Covid-Gesetzer hires Wëssens net virgesinn ass, d'Geschäfter zouzemaachen. Et hätt kee Sënn déi ekonomesch Kris nach ze verschäerfen, ma et wier wichteg, dass déi Leit, déi an d'Stad kommen an akafe ginn, sech un d'sanitär Moossname mussen halen.

Mam "Black Friday", steet Enn nächster Woch e wichtege Rendezvous fir de Commerce an d'Haus.