E Méindeg um 14 Auer maachen de Premier an d'Gesondheetsministesch de Point iwwert d'Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg.

Nodeems d'Infektiounszuelen an de leschten Deeg net an deem Mooss zeréckgaange sinn, wéi ee sech dat erwënscht hat, kënnegen de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetministesch Paulette Lenert e Méindeg déi nei Amendementer vum Covid-Gesetz un.



Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.