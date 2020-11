Déi Strofe goufen de Méindeg de Moien um Stater Geriicht fir e Mann vun 32 Joer gefuerdert.

Him war virgehäit ginn, am August 2019 mat gezunnener Handbrems bei eng Bensinsstatioun zu Rodange bäigefuer ze sinn.

Donieft souz de 6 Joer ale Fils vum Mann net an engem Kannersëtz, de Mann hat kee Führerschäin an nach e Fuerverbuet bis Enn Januar dëst Joer opstoen, an hien hat 1,9 Promill Alkohol am Blutt. D'Urteel ass fir de 4. Dezember.