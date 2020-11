Eng éischte Kéier goufen d'Steierverloschter a Covid-Zäite mat Hëllef vun OECD-Daten dokumentéiert.

E Freideg gouf de State of Tax Justice Report verëffentlecht, bei deem d'international Steiergerechtegkeet ënnert d'Lupp geholl gëtt. All Joer ginn dem neiste Bericht no 427 Milliarden US-Dollar duerch internationale Steiermëssbrauch verluer, wäit iwwer d'Hallschent vun de Verloschter ginn op multinational Firmen zeréck. Dat entsprécht am Verglach 34 Milliounen US-Dollar u Salairen am Gesondheets- a Fleegesecteur - anescht gerechent, geet all Sekonn ee Salaire vun engem Krankefleeger un e Steierparadäis verluer.

Dëst Joer gouf de State of Tax Report eng éischte Kéier mat Hëllef vun OECD-Daten benotzt, déi eréischt viru Kuerzem verëffentlecht goufen.

Déi Länner, déi am meeschte fir Steierverloschter responsabel sinn, sinn d'Brittesch Cayman-Inselen (16,5%, dat sinn 70 Milliarden US-Dollar), Groussbritannien (10%; iwwer 42 Milliarden US-Dollar), Holland (8,5%, 36 Milliarden US-Dollar), Lëtzebuerg (6,5%, 27 Milliarden US-Dollar) an d'USA (5,53%, 23 Milliarden US-Dollar)

An enger éischter Reaktioun op Twitter huet de Kollektiv "Tax Justice Lëtzebuerg" geschriwwen, hei am Land géife sech d'Perten op 11,2 Milliarden Euro chiffréiert.