E Sonndeg am Nomëtteg koum et an der rue Pricipale zu Gilsdref zum Iwwerfall. Am Viséier waren eng Jackett an en Handy.

D'Affer gouf beim Virfall blesséiert an huet misste fir eng Behandlung an d'Spidol kommen. Am Laf vun den Ermëttlunge konnte 4 verdächteg Persounen identifizéiert ginn. Dës Leit goufen op Uerder vum Parquet vun Dikrech festgeholl a koume virun den Untersuchungsriichter.