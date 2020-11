Zënter en Dënschdeg ginn et 3 Plazen op deenen elo och Kanner tëscht 2 a 6 Joer op de Coronavirus kënne getest ginn.

Dat sinn d'Centre médico an der Stad, zu Diddeleng an zu Ettelbréck.

Fir ee Rendez-vous muss ee via ligue.lu, also den offizielle Site vun Ligue médico-sociale fueren. Et brauch een eng Ordonnance vum Dokter. D'Tester sinn tëscht 8.30 an 12 Auer.

Hei den offizielle Communiqué