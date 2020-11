Villes dovunner war scho gewosst, an engem Bréif vum Educatiounsministère un d'Direktere gëtt et weider Detailer.

Wéi schonn annoncéiert, gëtt dëst Schouljoer a Semesteren opgedeelt, net méi an Trimesteren. Dat 1. Semester geet bis d'Fuesvakanz, dat 2. vum 22. Februar bis de 15. Juli. Et sollen op d'mannst sou vill Prüfungen oder Tester pro Semester gemaach gi wéi soss an engem Trimester.

An den ieweschte Klassen am Lycée ass da vun e Méindeg un ofwiesselenden Unterrecht. Dat fir d'4e, d'3e an d'2es-Klassen am Classique an am General, net fir d‘1ères-Klassen, déi gi weider „normal“ an d’Schoul. Zil ass et, datt just nach d'Hallschent vun de Schüler an der Schoul ass an deemno och manner Schüler an de Busser.

Wéi de Lycée dee Rotatiouns-System organiséiert, kann een am Kader vun der Autonomie selwer decidéieren. Zum Beispill andeems d'Klassen an A- a B-Gruppen opdeelt ginn oder eng ganz Klass ofwiesselend an der Schoul, respektiv vun doheem aus den Unterrecht suivéiert. Et kann all Dag ofgewiesselt ginn oder all Woch.

Egal wéi däerf keng Schoulzäit verluer goen. Et ass net manner Programm virgesinn. D'Coursen doheem (virum Bildschierm) si genau wéi den Unterrecht an der Schoul obligatoresch.

Och an der Formation professionnelle solle 50% manner Schüler present sinn. Déi praktesch Coursen am Atelier oder am Labo solle wa méiglech an d'Presenz-Zäit falen.

Pedagogesch Visitten, Ausflich a Reese si bis op Weideres ofgesot.