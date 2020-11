Genee 1 Joer ass et hier, dass um Stater Wantermaart um Knuedler e Bouf vu knapp 3 Joer bei engem trageschen Accident säi Liewe gelooss huet.

De 24. November sonndes owes géint 20 Auer war direkt nieft der Äispist eng méi wéi 2 Meter héich Skulptur aus Äis gebrach an en Deel vum ronn 700 Kilo schwéieren Äisblock war op de klenge Jong gefall. Et gouf deemools eng Enquête opgemaach wéinst Homicide involontaire géint Onbekannt. Bis haut ass de Fall nach net ofgeschloss.

Iwwert d’Grenzen eraus hat den trageschen Doud vum klenge Jong 2019 Schock an Trauer ausgeléist. Bei engem Familljenausfluch um Stater Chrëschtmaart gouf de klenge Jong vun engem schwéieren Äisblock um Kapp getraff a widder eng hëlze Clôture gedréckt. En ass nach op der Plaz gestuerwen. De Papp stoung den Ament vum Ongléck direkt nieft sengem Fils.

Haut 1 Joer nom déidlechen Tëschefall ass d’Instruktioun nach ëmmer am gaangen. D’Äisbléck wieren nach ëmmer agefruer, huet de Parquet eis op Nofro hi confirméiert. D’Expertise wier ofgeschloss an an der Suite dovunner wieren eng Partie Persoune gehéiert ginn. Et géif den Ament aktiv um Dossier viru geschafft ginn an den Untersuchungsriichter hätt als d’Zil, d’Enquête am Laf vun 2021 ofzeschléissen. D’Eltere vum verstuerwene Bouf hoffen op Opklärung.

Fir den 1. Doudesdag hätt d‘Famill sech gewënscht, am Kosovo kënnen ze sinn, do, wou de Jong begruewen ass. Ma wéinst der Corona-Pandemie war dat net méiglech. Zënter dem Doud vun hirem Jong konnt d’Famill bis ewell just Enn September an d’Heemechtsland reesen.

E Besuch um Knuedler huet d’Famill bis ewell versicht ze vermeiden, ze vill traureg Erënnerungen, sou den Här Hamza. Et hätt een dogéint immens appreciéiert, dass d’Stater Buergermeeschtesch, Lydie Polfer, en Dënschdeg de Moie perséinlech bei si heem komm wier, fir am Numm vun der Gemeng mat Blummen an enger Gedenkkaart nach emol hiert Matgefill auszedrécken.