Lëtzebuerg engagéiert sech am Joer 2021 mat humanitärer an entwécklungstechnescher Hëllef an Héicht vun 2,5 Milliounen € am Afghanistan.

Dat huet den Ausseminister Jean Asselborn en Dënschdeg am Kader vun enger internationaler Konferenz, déi op Initiativ vu Finnland an der UNO organiséiert gouf, confirméiert.

Iwwer 90 Länner an Organisatiounen ware mat derbäi, an déi afghanesch Regierung huet hiren Engagement zu engem Fridden um Hindukusch verlängert. Zanter September lafe jo nees Friddensverhandlungen mat de radikal-islameschen Taliban.

An de Joren 2001 bis 2020 loung de finanziellen Engagement vum Grand-Duché am Afghanistan bei 104 Milliounen. Zanter 2003 waren och schonn 330 Lëtzebuerger Zaldoten op Nato-Missioun um Hindukusch, a bis 2024 leeft dat och weider.

PDF: Statement vum Ausseminster Jean Asselborn

Offiziellt Schreiwes

Jean Asselborn a participé à la conférence sur l'Afghanistan de Genève (24.11.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a participé par vidéoconférence ce 24 novembre 2020 à la conférence sur l'Afghanistan de Genève, qui était placée sous le thème « paix, prospérité et autonomie ».

Cette conférence internationale, organisée conjointement par la Finlande, l'Afghanistan et les Nations Unies, est intervenue à un moment crucial dans le processus de paix entre le gouvernement afghan et les talibans, qui a débuté à Doha le 12 septembre 2020.

La conférence, qui a rassemblé plus de 90 pays et organisations et agences internationales, a permis au gouvernement afghan et à la communauté internationale de renouveler leur engagement en faveur de la paix et du développement en Afghanistan pour la période 2021-2024. Outre les promesses de soutien financier, la conférence s'est soldée par l'adoption d'une déclaration politique commune et d'une nouvelle architecture de l'aide, détaillant les conditions auxquelles sont liées les investissements futurs des partenaires internationaux.

Saluant l'ouverture des pourparlers de paix entre Afghans à Doha, le ministre Asselborn a insisté sur le fait que ces négociations doivent préserver et approfondir les acquis démocratiques qui ont été consolidées avec l'appui de la communauté internationale depuis 2001. Le processus de paix doit notamment préserver et protéger les droits des femmes. Dans son intervention, le chef de la diplomatie luxembourgeoise a condamné la recrudescence d'actes de violence perpétrés avant tout par les talibans. À cet égard, Jean Asselborn a appelé toutes les parties au processus de paix à se mettre d'accord sur un cessez-le-feu global et inconditionnel.

Le ministre Asselborn s'est adressé au peuple afghan en l'assurant de la solidarité continue du Luxembourg : « En tant que donateur fiable de longue date, nous nous engageons à maintenir notre appui à l'Afghanistan en ce moment crucial. Notre appui suit l'approche des 3D en combinant les outils de la diplomatie, du développement et de la défense ».

Jean Asselborn a annoncé lors de cette conférence qu'en 2021, le Luxembourg fournira de l'aide humanitaire et soutiendra des projets de développement au bénéfice de la population afghane à hauteur de 2,5 millions d'euros, par le biais de la Coopération luxembourgeoise.

De 2001 à 2020, les contributions du Luxembourg en faveur de l'Afghanistan se sont élevées à 104 million d'euros. Depuis 2003, le Grand-Duché a également mis à disposition plus de 330 militaires dans le cadre des missions de l'OTAN en Afghanistan. Il s'est engagé à continuer de contribuer au fonds d'affectation spéciale pour l'armée nationale afghane jusqu'en 2024.