Wärend de Summerméint goufen et op enger Partie Plaze laanscht d'Stroossen am Éislek mobil Radar-Kontrollen.

Sou z.B. um Schumann, tëscht Méchela an Ierpeldeng an tëscht Ettelbréck a Feelen.

Wéi den zoustännegen Minister Henri Kox op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum DP-Norddeputéierten André Bauler äntwert, goufen et am Summer eng ronn 20.200 Chaufferen an Motocyclisten, déi wéinst ze héijer Vitesse geblëtzt a protokolléiert goufen.

Aktuell ass dem gréngen Minister no, net virgesinn, fir am Éislek mobil Chantiersradaren z'installéieren.

De Minister schléisst awer net aus, datt op Basis vun enger Analyse vu Plazen, wou heefeg Accidenter geschéien, respektiv wou Gemengen oder Awunner op Strecken opmierksam maachen, wou sech reegelméisseg net un d'Vitesslimitatioune gehalen gëtt, kënne mobil Radaren an den Asaz kommen.

Datt et tëscht Bettenduerf, Gilsdref an Ierpeldeng soll iwwert der Moossen heefeg zu exzessiv verstéiss géint d'Vitesslimitatiounen kommen, kann den Henri Kox net confirméieren.