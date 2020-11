Déi nei Mesure solle vun en Donneschdeg un, bis emol de 15. Dezember gëllen.

E Mëttwoch de Mëtteg gëtt an der Chamber de Gesetzprojet 7694 gestëmmt, mat deem eng Rei nei, méi streng Mesuren an der Lutte géint d'Corona-Pandemie agefouert ginn. Dës Mesure solle vun en Donneschdeg bis de 15. Dezember gëllen. Hei kuerz resuméiert, wat ännert.

Neit Covid-Gesetz - Reportage Fanny Kinsch

De Coronavirus wier den Ament iwwerall an der Gesellschaft present an et wier mat der aktueller Zuel vun Infektiounen net méiglech, d'Infektiounsketten ze briechen, dowéinst géif dat neit Gesetz déi Plaze viséieren, op deenen et méi warscheinlech ass, sech unzestiechen, déi elo mussen zoumaachen - esou d'Begrënnung vun deenen neie Mesuren.

Dat betrëfft konkret:

- d'Restauranten an d'Caféen, ausser fir Take-Away a Livraisounen,

- Kinoen, Spillhalen, Casinoen, Foiren a Salonen,

- Kulturell Etablissementer, mat Ausnam vu Muséeën, Ausstellungen, Bibliothéiken an Archiven,

- Zoue Sportinfrastrukturen, Fitness-Zenteren a Schwämmen, mat Ausnam vum Elite-Sport, vum Schoulsport a fir Persounen, déi eng Prescriptioun vum Dokter hunn,

- Sportlech Fräizäitaktivitéiten dobaussen zu méi wéi 4 Persoune si verbueden,

- D'Ausgangsspär vun 11 Auer Owes bis 6 Auer Moies gëtt verlängert,

- An et dierf een nëmmen nach 2 Persoune bei sech Doheem empfänken, déi aus deem selwechte Stot kommen.

Un dësem Punkt hat ënnert anerem de Staatsrot sech gestéiert, deen net novollzéie konnt, firwat net einfach vun engem Stot géif geschwat ginn, ouni d'Zuel vu Persoune festzeleeën. Déi Propositioun krut allerdéngs keng Majoritéit an der Gesondheetskommissioun - wéi Vertrieder vun DP an LSAP hei op der Antenn erkläert hunn, wéilt een, datt d'Leit doheem bleiwen, et hätt een nëmmen déi Méiglechkeet fir 2 Persounen z'empfänken opgelooss, fir dass keen ze vill eleng ass.

D'Strofen, wa Restauranten, Caféen oder aner viséiert Etablissementer sech net un d'Mesuren halen, ginn erop op 4.000€.

Weider gëllt, datt ee muss eng Mask unhunn an 2 Meter Ofstand halen, wann een zu méi wéi 4 ass, déi net aus engem Stot sinn, vun 10 Persounen u muss een iwwerdeems designéiert Plazen hunn an Evenementer vu méi wéi 100 Leit bleiwe verbueden, mat Ausnam vun Demonstratiounen, Mäert an dem ëffentlechen Transport. Am ëffentlechen Transport muss een och keng 2 Meter Distanz hunn, beim Ausübe vum Demonstratiounsrecht, bei Begriefnisser, um Maart an am Musée muss een iwwerdeems keng designéiert Plaz hunn.

Och d'Limitatioun vun engem Clienten op 10 Meter Carré an de Grandes Surface bleift bestoen.

Plazen, déi exklusiv fir d'Ausübe vun enger Relioun genotzt ginn, dierfen opbleiwen, soulaang d'Mesure fir Rassemblementer respektéiert ginn.

D'Oppositiounsparteien an der Chamber, CSV, ADR, déi Lénk a Piraten, sinn alleguer d'Accord, datt elo nei Mesure musse kommen, wäerten d'Gesetz de Mëtten awer net matstëmmen, well si et net koherent fannen. Vermësst ginn ënnert anerem Mesuren am ëffentlechen Transport an den Zweck vun der Ausgangsspär gëtt a Fro gestallt.

D'Gesetz dierft de Mëtten deemno mat den 31 Stëmme vun der Majoritéit ugeholl ginn an trëtt dann den Dag vu senger Publikatioun, also muer, a Kraaft, bis de 15. Dezember inclus. D'Restauranten an d'Caféen dierfen deemno bis haut den Owend 11 Auer nach ophunn.

D'Regierung war iwwerdeems de Moien nach ee mol zesummen, fir de Point vun der Situatioun ze maachen an och iwwer méiglech Hëllefen ze diskutéieren.

An der Schoul gëllen iwwerdeems vun nächstem Méinden un nei Reegelen - déi sinn awer net an deem hei Gesetz, ma goufe vum Educatiounsminister decidéiert.