D'Diskriminatioun vun der sexueller Orientatioun géif wäit iwwert d'"feine englische Art" erausgoen, esou de Stater Parquet e Mëttwoch.

Wéinst Opruff zum Haass an zur Gewalt vis-à-vis vun engem Grupp vu Leit an der sexueller Orientéierung vu Verschiddenen dovun, stoung e Mëttwoch de Moien e Mann vun 62 Joer an der Stad virun de Riichter.

Geriicht Homophobie - Reportage Eric Ewald

Him gouf virgehäit, Ufank Mäerz op Facebook ënnert anerem homophob Aussoe géintiwwer der Regierung gemaach an där hir Memberen zum Selbstmord opgeruff ze hunn. De leschte Saz war "Well sou e Wouscht brauch kee Mënsch!."

Wéi hie bei d'Police judiciaire op de Büro bestallt gouf, hätt hie mol gekuckt, wat hie geschriwwen hätt; hie wär selwer doriwwer erféiert gewiescht, sou de Beschëllegten, dee sot, sech „en bonne et due forme“ entschëllegen ze wëllen. Well seng Frëndin an hie vulnerabel wären, hätt hie bei Ministèren Informatioune gefrot, ma keng Äntwert kritt; hien hätt doropshin e puer Pätt gedronk an drop lass geschriwwen.

Well de Mann kee Facebook-Kont op säin eegenen Numm huet, frot de President vum Geriicht, ob et him da just ëm Hetz géif goen: Sou wär et him net geduecht, war d'Äntwert dorop. Hien hätt sech absolut näischt dobäi geduecht, wéi hie vun enger, Zitat, „schwuler Regierung“ geschriwwen huet. „D'nächst Kéier gitt der an de Bësch brëllen! Dat hei weist net vill Zivilcourage!“, huet de Riichter dem Mann virgehalen, deen agesinn huet, dass dat net ganz gescheit gewiescht wär.

Do virdrun hat den zoustännegen Enquêteur vun der Police judiciare gesot, et hätt een dee Kommentar vun der Bee Secure Stopline gemellt kritt. De Bäitrag wär fir jiddereen ze liesen, ma et net sou einfach gewiescht, den Auteur z'identifizéieren; et hätt ee bei Facebook missen nofroen an dunn eng Handysnummer matgedeelt kritt. De Mann hätt um Büro ausgesot, dass de Mëttelstand an déi kleng Leit leide géifen, ma hie sech bewosst wär, dass hie sech anescht hätt missen ausdrécken.

D'Vertriederin vum Parquet huet vun engem glorräiche Kommentar no Alkoholkonsum geschwat, zu enger Zäit, an där nach näischt iwwert de Virus gewosst war. D'Diskriminatioun vun der sexueller Orientatioun géif wäit iwwert d'"feine englische Art" erausgoen, a well dem Mann säi Bereien ze relativéiere wär, sollt eng Geldstrof gesprach ginn, déi de Mann spiere géif.

D'Urteel ass fir den 2. Dezember.