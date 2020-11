En cette Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la ministre de l’Égalité entre femmes et hommes, Taina Bofferding, rappelle la nécessité d’unir les efforts pour combattre le fléau sociétal de la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Taina Bofferding se réjouit du soutien de la société civile, des organisations et notamment des communes luxembourgeoises, à l’initiative de l’«Orange Week», organisée par le Conseil national des femmes du Luxembourg et Zonta International, avec l’appui financier du ministère de l’Égalité entre femmes et hommes (MEGA). «La violence domestique n’est pas une affaire privée: la lutte contre la violence domestique nous interpelle toutes et tous», rappelle la ministre. Ce message est d’autant plus important à un moment où les contacts sociaux seront à nouveau plus limités et moins publics. Taina Bofferding rappelle dans ce contexte que, dès le début de la crise sanitaire actuelle, le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes a renforcé sa collaboration avec les institutions policière et judiciaire et avec ses organisations partenaires afin d’unir les forces et ainsi d’éviter une augmentation substantielle de la violence domestique au Luxembourg. Le dispositif de gestion de crise mis en place par le ministère et ses partenaires prévoit notamment: un monitoring hebdomadaire sur l'évolution de la violence domestique,

la continuité des procédures légales et règlementaires en place,

des alternatives de logement en cas de surpopulation des structures d’accueil d’urgence,

le développement du site d'information violence.lu,

la mise en place d'une helpline s’adressant aux victimes de violence domestique: 2060 1060,

la pérennité du soutien financier par l’État. Le MEGA témoignera sa solidarité avec les victimes de violences domestiques en illuminant en orange la façade du bâtiment des Terres rouges du ministère. «Lët'z say no to violence against women»