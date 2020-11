D'Hoteller sinn zwar vun den nei-gestëmmte Corona-Restriktiounen ausgeschloss an net gezwongen, hir Dieren zouzemaachen.

Bei ville Betriber stellt sech awer d'Fro, ob genau dat net méi Sënn géif maachen, well ouni de Restaurant bleiwen d'Leit fort. De Frust sëtzt déif, mir hu mat concernéierte Persoune geschwat. Trotz der Kris versichen d'Hotelieren zu Lëtzebuerger, hir Zëmmeren ze fëllen. 7.300 där Better ginn et. Knapp d'Hallschent, 3.200 vun dëse sinn op 61 Etablissementer uechter d'Stad Lëtzebuerg verdeelt. Déi lescht Méint haten Hoffnung gemaach, esou de François Koepp, Generalsekretär vun der Horesca.

"Déi lescht Woche ware relativ gutt. Vill Betriber konnte sech nees e bëssen erhuelen. D'Bonge vu 50 Euro hunn an der Hotellerie relativ gutt ageschloen. Alles, wat Vakanzen-Hotellerie ass, huet elo och nach ëmmer gutt funktionéiert, well d'No-Saison och gutt fir Lëtzebuerg war a sech och vill Leit aus dem Ausland zu Lëtzebuerg ugemellt haten."

Virun allem de Business-Tourismus an déi concernéiert Hoteller leiden den Ament um eidele Bett-Këssen. Fir anerer war et e villverspriechende Mount Dezember mat ville Reservatiounen aus dem Ausland, ma och vu Lëtzebuerg. De limitéierte Service: ouni Wellness, ouni Restaurant, dreift awer d'Flemm an.

"E Client, dee bezilt a mir kënnen him net alles ubidden, freet herno Suen zeréck. Dat wëlle mer och evitéieren. Mir wëllen en zefriddene Client an aus deem Grond sinn och déi online Review-Säiten esou wichteg a positiv Kriticken. Soss gi mer duerno 2 Mol bestrooft.", esou de Jean-Claude Gindt, Patron vum Hotel du Commerce zu Klierf.

Den Hotel zu Klierf mécht fréizäiteg fir de Congé annuell zou. De Frust sëtzt déif, virun allem well och de 50-Euro-Bong bei ville Betriber verluer geet.

De 50-Euro-Bong behält säin Impakt. Bis haut goufe knapp 87.000 Hotels-Bongen ageléist – iwwersat heescht dat 4,3 Milliounen un direkte staatlechen Hëllefen. Nach si 640.000 Bongen am Ëmlaf, déi bis Enn vum Joer mussen ageléist ginn. Eng Verlängerung vum Hotels-Voucher wier dohier méi ewéi erwënscht.

Trotz dem zweete Lockdown ass et fir den Ament nämlech net geplangt, den Oflafdatum vun de Bongen ze verlängeren, heescht et vum zoustännege Ministère.

Och wann ee schonn eng Reservatioun hat, déi elo annuléiert, respektiv verluecht gouf, kann een de Bong net an dat neit Joer mat eranhuelen.