Zanter bal 30 Joer engagéiert sech "ZEFI", fir Kanner a Jugendleche mat spezielle Besoinen d'Chance ze ginn, sech am Beruffsliewen a Sport ze integréieren.

2003 huet d'Associatioun de Präis "Zesummen" an d'Liewe geruff. Et geet drëms, Initiativen auszezeechnen, déi sech fir d'Integratioun vu behënnerte Mënsche staark maachen.

Kanner a Jugendlecher mat spezifesche Besoinen d'Méiglechkeet bidden, Sport ze maachen. Zanter iwwer 3 Joer engagéiert sech d'Escher Gemeng fir des Iddi.

"Sport pour Tous" nennt sech d'Initiativ. Ob elo eng kierperlech oder geeschteg Behënnerung, jidderee soll kënne säi Liblingssport ausüben.

All Dënschdeg-, Donneschdeg- a Samschdegmoie gëtt zu Esch/Lalleng zesumme Sport gemaach. Nieft 2 haaptberufflechen Educateure paken och reegelméisseg Benevoller eng Hand mat un.

Zanter kuerzem kënnen déi Jonk vun dësem interaktiven, virtuelle Spill profitéieren. Ouni Problemer passt sech dëst Spill de motoresche Fäegkeete vun den Adressaten un.

D'Initiativ, déi 2017 zu Esch an d'Liewe geruff gouf, huet sech an de leschten 3 Joer séier entwéckelt. Iwwer de Sport léisst sech d'Inclusioun ouni Barrièren ëmsetzen.

Fir hiert Engagement huet d'Escher Gemeng dofir vun der Organisatioun ZEFI e Präis iwwerreecht kritt.

Am Sport an an de Schoulen ass et den deeglechen Asaz, fir Gläichberechtegung tëscht Leit mat enger Behënnerung an Net-Behënnerten ze erreechen.