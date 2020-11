Et géife keng Beweiser zu Laaschte vum Beschëllegte virleien, an eng DNA-Spuer sollt net als eenzegt Element duerhale fir eng Prisongsstrof.

De Beschëllegten am Prozess ëm den Doud, am Januar 2017, vum Ana Lopes soll fräigesprach ginn. Dat hunn e Mëttwoch um Stater Geriicht allzäit déi zwee Affekote vum Ugeklote gefuerdert.

Mord um Ana Lopes / Reportage Eric Ewald

De Me Philippe Penning, ee vun den zwee Affekoten, huet a sengem Plädoyer vun enger spezieller Affär geschwat: Den Ugekloten hätt vun Ufank u gesot, et kéint him näischt geschéien, well hie wär jo onschëlleg, bis e gehéiert gouf an an de Prisong koum.

D'Enquêteure wäre séier op der Pist gewiescht, dass hire Client den Auteur vun där Dot war. Wat dem Mann säin Alibi ugeet, wär sech zum Beispill gedréint a gekéiert ginn, bis dat aktuellt Resultat do war, an ënnert anerem keen Zeienopruff gemaach ginn. Et géife Froen opstoe wéi: Decken d'Elteren de Bouf, wann et net sou war? A gouf mat zweeërlee Mooss gemooss, wéi den neie Frënd vum Ana Lopes séier wäissgewäsch gouf, obwuel méi DNA vun deem Mann fonnt gouf?

Fir de Me Pietropaolo, deen aneren Affekot, war de Beschëllegten den Owend vun der Dot doheem, huet spéit mat senger Schwëster e Film gekuckt a war nuets, zesumme mat der Mamm, mat den Hënn eraus. De Mann wär also doheem gewiescht a kéint d'Dot net begaangen hunn. A puncto Handy hätt de Mandant ëmmer gesot, hien hätt deen déi Nuecht bei sech gehat. Eréischt wéi hie mat den Telefonsdate konfrontéiert gouf, hätt hien erkläert, dass de GSM a sengem Auto kéint geleeën hunn. Op d'Fro hi „Wat dann elo?“, vun der Presidentin vum Geriicht, sot de Me Pietropaolo, hie wéisst et net. Wat d'Kliefband betrëfft, dat net wäit ewech vum verbrannten Auto vum Ana Lopes fonnt gouf, wär dat d'Element, dat de Client an de Prisong bruecht hätt. Dëst Beweisstéck wär awer manipuléiert ginn, an et wär onméiglech ze soen, ob et en direkten oder indirekten Transfert vun der männlecher DNA vun der Famill vum Ugekloten dorop gouf. Et wären nach aner Piste méiglech, an de Mann hätt och ni probéiert unzegoen.

Dëse Prozess kéint en Donneschdeg de Mëtten op en Enn kommen.