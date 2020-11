De Schoulministère huet an engem Schreiwes d'Evolutioun vun der Corona-Situatioun an de Schoule publizéiert.

Wéi de Ministère am Communiqué matdeelt, waren an der Woch vum 16. bis den 22. November 479 positiv Fäll vum Zenario 1 an der Schoulen. Dat heescht, datt sech e Schüler oder en Enseignant ausserhalb vun der Schoul ugestach huet, dës Infektioun awer an der Schoul net weidergaangen ass. Dëst ass dem Ministère no op déi aktuell staark Presenz vum Virus an der Gesellschaft zeréckzeféieren.

Da gouf et 193 positiv Fäll vum Zenario 2. Dat heescht, datt et hei maximal zwee Fäll an enger Klass gouf, wou sech béid entweder dobaussen ugestach hunn oder wou et net sécher ass, wou d'Infektioun hierkënnt.

Vum Zenario 3, ëmmerhin gouf et hei 90 positiv Fäll, schwätz een, wann et tëscht 3 a 5 positiv Tester an enger Schoul gouf.

A vum Zenario 4 waren dann 3 Primärschoule betraff. An deenen 3 Schoule goufen 33 nei Fäll fonnt. An der éischter Schoul goufen 8 Enseignaten an 2 Schüler positiv op de Virus getest, esou datt d'Cyclen 1, 3 a 4 a Quarantän koumen. Vun de concernéierte Klasse goufen d'Schüler all getest an 11 weider Infektioune goufe fonnt.

An der zweeter Schoul gouf als éischt een Enseignant positiv getest. Bei weideren Tester an béide Klasse vum Cycle 3 goufen 12 positiv Tester bei Schüler an ee weidere bei engem Enseignant festgestallt. Hei koume béid Klassen a Quarantän.

7 Schüler aus enger Klass goufen an der drëtter Schoul positiv getest. Hei huet et sech och vun engem Zenario 1, ee betraffene Schüler, zu engem Zenario 4 entwéckelt. Hei koum déi ganz Klass a Quarantän, et gouf net festgestallt, datt Schüler aus anere Klasse sech ugestach hätten.

De Communiqué vum Ministère

COVID-19: Évolution de la situation dans les écoles luxembourgeoises entre le 16 et le 22 novembre 2020

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Le bilan chiffré des élèves et enseignants testés positifs à la COVID-19 se rapporte à l'ensemble des établissements scolaires de l'enseignement fondamental / primaire et secondaire public et privé situés sur le territoire du Luxembourg.

Dans la semaine du 16 novembre au 22 novembre 2020:

• 479 cas positifs correspondant à un scénario 1 ont été dénombrés dans les écoles et lycées publics et privés et dans les centres de compétences (scénario 1 : élève ou enseignant infecté à l'extérieur de l'école sans qu'il n'y ait eu une propagation du virus à l'école). Ce nombre important reflète l'actuelle forte présence du virus dans le pays.

• 193 cas correspondant à un scénario 2 ont été constatés dans les écoles et lycées publics et privés et dans un centre de compétences (scénario 2: maximum deux cas positifs dans une classe avec une source d'infection incertaine ou vraisemblablement extérieure à la classe).

• 90 cas positifs de type scénario 3 ont été relevés dans les écoles et lycées publics et privés (scénario 3: trois à cinq cas positifs dans une classe).

• Au cours de la période considérée, la situation dans 3 écoles fondamentales a évolué vers un scénario 4. Au total, ces trois scénarios 4 ont été déclenchés par 33 nouveaux cas positifs au cours de la semaine du 16 au 22 novembre 2020.

Le détail de la situation entre le 16 novembre 2020 et le 22 novembre 2020 est résumé dans le communiqué ci-après.

