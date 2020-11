E Mëttwoch no Hallefnuecht goufen op der Aire Capellen verdächteg Persoune gemellt, déi sech am Gestrëpp verstoppt haten éier se an e Gefier geklomme sinn.

Wéi d'Police op der Plaz ukomm ass, konnt se dat gemellte Gefier, grad ewéi déi gemellte Persounen ermëttelen. Enger éischter Enquête no, handelt et sech bei den 8 Persounen ëm Flüchtlingen. Well de Verdacht besteet, dass de Chauffer als sougenannte "Schleiser" aktiv war, gouf hien op Uerder vum Parquet festgeholl an hat Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.