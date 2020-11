Am Oktober 2018 hat d'Fra zu Réiden hirem Partner d'Messer an d'Broscht gestach.

12 Joer Prisong, 10 dovu mat Sursis probatoire: Zu där Strof gouf en Donneschdeg de Moien um Dikrecher Geriicht déi Fra verurteelt, déi hiren deemolege Partner am Oktober 2018 zu Réide mat engem Messer an d’Broscht gestach hat. Zu den Oploe gehéieren ënner anerem en Traitement vun der Fra hirem Medikamenten- an Alkoholproblem, d'Entschiedegung vum Affer bannent 4 Joer an d'Confiscatioun vum Messer. Doriwwer eraus gouf eng Expertise ordonéiert, fir de Schued vum Affer festzestellen.