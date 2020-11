Patronats- a Salariatsvertrieder sinn dëser Deeg uneneegeroden, déi Kéier geet et ëm déi annoncéiert Erhéijung vum Mindestloun.

D'Unioun vun den Entreprisë fënnt déi Hausse vun 2,8% net ubruecht a schwätzt vun ze héije Méikäschte fir d'Patronen.

D'Gewerkschaften OGBL an LCGB soe sech an engem gemeinsame Communiqué entsat a schwätze vun enger skandaléiser Attack op déi Leit déi de Mindestloun verdéngen. Déi annoncéiert Hausse wier virgesinn a stéing deene Salariéen och zou.

Den Aarbechtsminister Dan Kersch seet dozou, datt all déi aner Salariéë schonn 2018 an 2019 bäikruten, an datt dat eben elo och op de Mindestloun misst drop gerechent ginn. Allgemeng wéilt hien sech awer aus der Diskussioun eraushalen.



Dan Kersch: Ech wëll dat net kommentéieren, do muss jiddereen seng Verantwortung iwwerhuelen. Fir eis war et en Acte vu sozialer Gerechtegkeet. Et ass net fir d'éischt, dass mer eng Mindestlounerhéijung maachen. Et wier awer fir d'éischt, datt dat net vun der UEL kritiséiert gi wier. Ech huelen dat mat der néideger Geloossenheet zur Kenntnis a si frou, datt mer awer hei Weeër fannen, wou d'Regierung souwuel sozial wéi och ekonomesch Verantwortung iwwerhëlt.

Den Dan Kersch

Ekonomesch Verantwortung, well parallel en anere Projet op den Instanzewee geschéckt géing ginn, esou den Dan Kersch weider. Hei kréiche Betriber, déi am Mindestloun-Beräich schaffen, eng extra Hëllef an zwar an Héicht vu 500€ pro Salarié.

Och duerch de chômage partiel géingen d'Entreprisen manner belaascht ginn, och dat sollt een net vergiessen an der ganzer Diskussioun, sou nach den Aarbechtsminister Kersch.