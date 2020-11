De Konjunkturcomité war en Dënschdeg ënnert der Presidence vum Wirtschaftsminister Fayot an dem Aarbechtsminister Dan Kersch beieneen.

Am November hu 4.172 Entreprisen eng Demande agereecht, fir kënnen am Dezember vum Chômage partiel ze profitéieren. Leschte Mount waren et der 2.793. Just als Verglach: zejoert am November, ouni Corona-Kris, waren et 25 Demanden.

Donieft gouf zeréckbehalen, dass den Delai fir d'Demande fir Chômage partiel accordéiert ze kréie fir de Mount November, souwuel wei fir den Dezember verlängert gëtt, an zwar vu Muer un bis de 4. Dezember.

Vun de 4.172 Demandë fir den Dezember goufen der 3809 ugeholl. Am Ganze sinn domadder nächste Mount 30.244 Salariéen am Chômage partiel.

Donieft hunn 4 Entreprisen Demandë gemaach fir e „plan de maintien dans l'emploi“.

De Konjunkturcomité kënnt fir d'nächst de 17. Dezember beieneen.

Hei de komplette Communiqué vum Wirtschaftsministère: