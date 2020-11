An hirem Avis ass d'Chamber vun de Fonctionairen a Staats-Employéen si géint d'Opmaache vun der Direktesch Plaz bei der Sportslycée.

Ënner anerem sollt duerch de Gesetzestext 7708 et méiglech sinn, fir Kandidaten aus dem Privatsecteur op d'Plaz vum Direkter vun der l'École nationale de l'éducation physique et des sports ze setzen. Änleches war jo schonn fir aner Lycéeën an den Texter 7658 a 7662 ugeduecht. Dee Leschtgenannte gouf jo no vill Kritik aus der Politik an och der Fonction publique vum Minister Claude Meisch vum Ordre du Jour vun der Chamber geholl.

D'CHFEP ass dann och géint d'Opmaache vun der Direktesch Plaz am Sportslycée. D'Chamber fäert, datt een dermadder e Präzedenzfall géif schafen, fir an Zukunft dëst generell an der Fonction publique ëmzesetzen.

D'Schreiwes vum CHFEP

Le 30 septembre 2020, nous vous avions transmis un communiqué concernant les projets de lois controversés n° 7658 et n° 7662 ayant pour objet d'élargir les conditions d'admissibilité aux fonctions dirigeantes auprès de certains lycées et de certains services de l'Éducation nationale (SCRIPT, IFEN et CGIE), ceci notamment en ouvrant l'accès à ces fonctions à des candidats du secteur privé.



Le gouvernement a très récemment soumis à l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics le projet de loi n° 7708 qui, à l'instar des deux projets prémentionnés, a pour objet d'élargir les conditions d'accès aux fonctions de Commissaire du gouvernement aux sports et de directeur de l'École nationale de l'éducation physique et des sports (ENEPS).



À noter que la Chambre des fonctionnaires et employés publics s'oppose avec véhémence aux dispositions projetées, qui ne se concilient pas avec le statut du fonctionnaire et qui risquent de créer un précédent néfaste pour la Fonction publique en général.



Nous avons l'honneur de vous faire parvenir en annexe, aux fins de diffusion et d'information du grand public, un exemplaire de l'avis critique de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur ledit projet de loi.