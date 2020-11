Ënnert anerem gëtt gefuerdert, datt de Sportunterrecht an der Schoul den Ament soll annuléiert ginn.

Dëst fir d'Gesondheet vun de Schüler an hire Familljen net ze riskéieren.

Eng Petitioun setzt sech fir de Stopp vun der Privatiséierung vun der ëffentlecher Schoul an. Do geet et ëm deen ëmstriddene Gesetzprojet mat den Direkteren, deen de Minister Meisch fir de Moment Mol op Äis geluecht huet.

D'Lëscht vun alle Petitiounen fannt Dir op chd.lu.