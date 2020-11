Déi zwou Persounen, mat deenen een net méi konnt verhandelen, wieren elo fort, heescht et vum OGBL, deen elo keng Hexejuegd wëll organiséieren.

Ob et no enger Kris an engem Konflikt, deen et lo méintelaang bei der Fondatioun Kräizbierg gouf, méi roueg gëtt, ass net gewosst. Allemol hunn den Administrateur-Déléguée Jeannot Berg an den Direkter vun den Atelieren Tom Wagner vun hire Funktiounen demissionéiert.

Wéi et an engem Schreiwes nom Verwaltungsrot vun en Donneschdeg heescht, sollt mam Récktrëtt vun dëse Leit nees de soziale Fridde garantéiert ginn. An engem externen Audit waren iwwerdeems d'Reprochë vu moraleschen a sexuellen Harcèlementer net zeréckbehale ginn.

Um Dag no dësen annoncéierte Récktrëtt freet den OGBL, datt den Audit oppe geluecht gëtt. Villes am Schreiwes vun en Donneschdeg wiere just "schéi Wierder" gewiescht, mengt de Gewerkschaftssekretär Joël Delvaux. Esoulaang d'Resultat vum Audit net opgeluecht gëtt, kann dat Resultat alles bedeiten.

Och de Joël Delvaux hofft drop, datt de soziale Fridden nees um Kräizbierg respektéiert gëtt an eng nei Basis vum Mateneenschaffe geluecht gëtt. Zum Beispill missten och d'Elteren-Associatiounen hir Plaz am Verwaltungsrot kréien.

No der Demissioun vun de kontestéierten Direkteren wier et lo un der Zäit, fir nees op Aenhéicht mateneen ze verhandelen, well bei deenen zwee Leit, déi gaange sinn, war dat net méi méiglech, esou de Vertrieder vum OGBL. Elo eng Hexejuegd géint jiddereen, deen do vläicht matgemaach an dat vläicht ënnerstëtzt hätt, géif elo kengem eppes bréngen. Elo ass et wichteg, fir nei Basen opzestellen, fir eng reell Zesummenaarbecht opzebauen, seet de Joël Delvaux weider.

Och bei der Personal-Delegatioun seet ee sech "erliichtert" iwwert d'annoncéiert Departe un der Spëtzt vun der Fondatioun Kräizbierg.

Wéi de President vum Verwaltungsrot Henri Grethen RTL géintiwwer sot, géif den Audit vun Neurolead confidentiel bleiwen, mä mam Auditeur géif och an Zukunft zesummegeschafft ginn, fir zu engem besseren Aarbechtsklima ze kommen.

RTL-Informatiounen no soten an deem Audit zwee Drëttel vun de gefrote Leit, datt si ënner Stress an Angscht géife schaffe kommen, fir 81 Prozent ass d'Ambiance schlecht an 73 Prozent vu Kräizbierg-Mataarbechter soten am Audit, datt d'Direktioun keng Empathie géif weisen. Chifferen, déi net léien.