Black Friday, Cyber Monday: et sinn Traditiounen, déi aus den USA lues awer sécher an Europa an och zu Lëtzebuerg ukomm sinn.

Ee vun de grousse Supporter vum verlängerte Shopping-Weekend ass déi amerikanesch Boîte Amazon.

An enger Protest-Aktioun géint Black Friday an den Online-Shopping-Gigant hate sech de Freideg de Mëtten um Kierchbierg virum Sëtz vun Amazon eng 30 Leit getraff, fir géint déi schlecht Aarbechtskonditiounen, den Impakt op d'Ëmwelt an d'Steierflucht vum Betrib ze protestéieren.

De Brice Montagne vun der Organisatioun Diem 25

E Protest géint de sougenannte "Konsumwan", et misst een ëmdenken, esou de Message e Freideg an nees méi op Lokal vertrauen. Amazon reagéiert iwwerdeems rosen op d'Protest-Aktioun. Et wie een e Virreider an der Lutte géint de Klimawandel, andeems ee bis 2040 CO2-neutral géif schaffen. Et hätt een déi lescht Joren och weltwäit Milliarden u Steiere bezuelt.