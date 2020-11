D'Police hat e Mëttwoch den Owend am Raum Jonglënster eng Kontroll duerchgefouert, bei där eng Partie Verstéiss gemellt goufen.

A 14 Fäll haten d'Chaufferen déi maximal erlaabte Vitess iwwerschratt. Ee vun hinne gouf mat 140 km/h amplaz den erlaabten 90 km/h erwëscht. Hie war de Permis op der Plaz lass. De selwechten Owend hunn 2 aner Persounen hire Fürerschäi missen ofginn. Bei béiden ass den Alkoholtest positiv ausgefall.

E Freideg de Moien huet d'Police Kontrollen am Kader vun der Campagne "Wanterzäit" duerchgefouert. Hei goufen eng 11 Verstéiss notéiert. 9 Mol, well Chaufferen den Handy wärend der Faart benotzt hunn, an 2 Mol, well d'Automobiliste sech net ugestréckt haten. Wéi am Police-Bulletin ze liesen ass, krute si alleguerten en Amendement taxé.