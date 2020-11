D'Produktioun vun enger gewësser Gamme Pneue gëtt jo ausgelagert an doduerch sinn 100 Aarbechtsplazen zu Colmer-Bierg betraff.

D'Gespréicher tëscht der Direktioun an de Gewerkschaften en vue vun engem Plan de maintien dans l'emploi sollen elo am Wochentakt am Dezember ulafen. Grond fir gréisser Opreegung gesäit de Robert Fornieri vum LCGB awer net. De Gewerkschaftler bedauert zwar dës Delokalisatioun, huet awer och Versteesdemech fir d'Decisioun. "Eng Entscheedung déi generell Aarbechtsplazen um Site Lëtzebuerg ofséchere géif."

Betraff ass een Nische-Produkt. Pneue fir Autoen aus dem Luxus-Segment, déi a limitéierter Stéckzuel produzéiert ginn.

Méi wichteg wier, datt d'Produktioun vu Prototyppe fir den europäeschen an den asiatesche Maart weider zu Lëtzebuerg bleift. An direktem Lien zum Flaggschëff vum Goodyear-Site zu Colmer-Bierg: Dem Innovation Center. Do wou eng 1.000 Ingenieuren, Wëssenschaftler an Techniker aus ronn 30 Natiounen nei Pneuen entwerfen an testen.

Produzéiert gëtt och weider zu Colmer. Ënnenof bei der Atert. Do wou am Januar 1951 fir d'éischt en Autospneu 'Made in Luxembourg' aus dem Wierk goung. Haut ass den Duerchmiesser een aneren. Den Ament ass een op Camionspneuen, respektiv där fir grouss Chantiers-Maschinne spezialiséiert.

Uewenaus um Bierg, nieft dem Zenter fir d'Montage vu Pneuen, ginn iwwerdeems d'Forme fir d'Produktioun gegoss. D'Mold-Plant, déi Fabricken aus ganz Europa approvisionéiert.

Dorënner och dat fonkelneit Wierk vun Diddeleng. High Tech puer. An dësem um Enn bis zu 80 Leit schaffe wäerten. Hei ginn exklusiv Autospneuen hiergestallt. Mataarbechter, déi vum aktuelle Plan de maintien dans l'emploi betraff sinn, kéinten dohinner detachéiert ginn.

Eng Reorganisatioun op Lëtzebuerger Territoire, fir déi et iwwregens keen direkte Lien mat der Covid-19-Kris an hire Konsequenzen op d'Wirtschaft géif.

Den Ament ass d'Goodyear, déi am ganze ronn 3.400 Leit op hire Lëtzebuerger Sitte mat ganz diversen Aktivitéite beschäftegt, den zweetgréissten Employeur aus dem Industrieberäich am Land, dat hannert ArcelorMittal.