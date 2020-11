Dat geet aus dem neiste Rapport vun der Research Luxembourg Covid-19 Task Force ervir.

Nawell ginn d'Wëssenschaftler mat Bléck op d'Donnéeë bis de 25. November vu 563 positive Corona-Fäll den Dag aus. D'Zuele gi liicht erof, mä se bleiwen héich, an d'Situatioun ass volatil, heescht et. Deemno wären déi nei Mesuren och néideg.

Den effektive Reproduktiounstaux ass liicht erofgaangen a läit e Freideg bei 0,98. Eng infizéiert Persoun stécht an der Moyenne also net grad eng weider Persoun un.

Wann den aktuellen Trend géing weidergoen, da géif sech mëttelfristeg och näischt drun änneren, dass d'Zuel vun Infektioune liicht erofgeet. Allerdéngs reflektéiert dee Modell just dat aktuellt soziaalt Verhale vun de Leit, wéi d'Covid-Task-Force präziséiert. Déi nei Mesuren an hiren Afloss op wéi d'Leit sech behuelen, gëtt net berécksiichtegt. D'Wëssenschaftler betounen, dass dat soziaalt Verhalen d'Situatioun an déi eng oder aner Richtung beaflosse kann.

Nei ass dës Woch, dass de Rapport sech just op Donnéeë vu Fäll bei Residente bezitt. Soss goufen och d'Corona-Fäll bei Net-Residenten an de Rapporte berécksiichtegt.

Eng Begrënnung fir déi Ännerung steet net am Rapport.