Op der Plaz waren hei Rettungsekippe vu Bissen an Ettelbréck, sou wéi d'Police.

An der Route de Bissen um Rouscht krute sech 2 Gefierer ze paken, 2 Persoune goufen hei liicht blesséiert. Wärend de Rettungs- an Opraumaarbechten, koum et zu Behënnerungen am Verkéier, eng Deviatioun gouf hei installéiert.

© CIS Bissen

An der Route de Ettelbruck zu Angelsbierg krute sech dann e Freideg de Moien en Auto an e Bus ze paken. Och hei goufen 2 Persoune blesséiert.

An zu Holztem sinn 2 Autoen net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf heibäi blesséiert.